WanHaber / Mehemt Salih Giyci
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Toplamda 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, 255 kaymakamın da ataması gerçekleştirildi.
VAN'DA 5 KAYMAKAM DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte Van'da görev yapan 5 kaymakamın görev yeri değişti.
VAN'DA DEĞİŞEN KAYMAKAMLAR
- Van İpekyolu Kaymakamı olarak görev yapan İhsan Emre Aydın, Yozgat Sorgun Kaymakamı olarak atandı.
- Van Özalp Kaymakamı olarak görev yapan Muhammed Emin Nasır, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı
- Van Erciş Kaymakamı olarak görev yapan Nuri Mehmetbeyoğlu, Ankara Kızılcıhamam Kaymakamı olarak atandı.
- Van Saray Kaymakamı olarak görev yapan Yunus Ataman, Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamı olarak atandı.
- Van Gürpınar Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kayabaşı ise Samsun Alaçam Kaymakamı olarak atandı.