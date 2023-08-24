WanHaber / Mehemt Salih Giyci

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplamda 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, 255 kaymakamın da ataması gerçekleştirildi.

VAN'DA 5 KAYMAKAM DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle birlikte Van'da görev yapan 5 kaymakamın görev yeri değişti. 

VAN'DA DEĞİŞEN KAYMAKAMLAR

  • Van İpekyolu Kaymakamı olarak görev yapan İhsan Emre Aydın, Yozgat Sorgun Kaymakamı olarak atandı.
  • Van Özalp Kaymakamı olarak görev yapan Muhammed Emin Nasır, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandı
  • Van Erciş Kaymakamı olarak görev yapan Nuri Mehmetbeyoğlu, Ankara Kızılcıhamam Kaymakamı olarak atandı.
  • Van Saray Kaymakamı olarak görev yapan Yunus Ataman, Kahramanmaraş Elbistan Kaymakamı olarak atandı.
  • Van Gürpınar Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kayabaşı ise Samsun Alaçam Kaymakamı olarak atandı.