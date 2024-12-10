Sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun sisin etkili olduğu Van – Erciş kara yolu istikametinde gerçekleşen zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı.

Onlarca aracın karıştığı zincirleme kazaların ardından ekipler yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti.

Kazaların ardından Van – Erciş kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları sis ve pusa karşı uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda;

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.”

SÜRÜCÜLER DİKKAT!

Kazalara davetiye çıkaran sis, pus ve gizli buzlanma özellikle sabahın erken saatlerinde etkili olabiliyor. Sürücüler için çok büyük tehlike arz eden bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Yetkililer, yeni kazaların yaşanmaması için sürücüleri bu tür olumsuzluklara karşı uyarıyor.