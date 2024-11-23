Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 15-21 Kasım tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 40,35 gram esrar, 26,7 gram metamfetamin, 14,71 gram sentetik kannabinoid, 4,50 gram eroin, 3 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahsa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından, 38 şahsa "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 40 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kaynak: iha