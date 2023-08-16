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Wanhaber / Özel

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) ve İnnovan Girişimcilik Merkezi iş birliğinde, bu yılın ilk 6 ayında çok sayıda eğitim programı düzenledi. Düzenlenen eğitimlerde yüzlerce girişimciye eğitim verildi.

DAKA SOGİP – İnnovan Girişimcilik Merkezi Eğitimleri kapsamında yılın ilk 6 ayında 17 eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlerden 402 katılımcı faydalanırken, 12 girişim fikri ile 4 proje fikri ortaya çıktı.

DÜZENLENEN EĞİTİMLER ŞU ŞEKİLDE;

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) ve İnnovan Girişimcilik Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitimler şu şekilde;

Sosyal Girişimcilik Eğitimi; Gençler 3 gün süren eğitimde sosyal sorunları çözmeye yönelik sürdürülebilir, yenilikçi ve sosyal fayda odaklı girişim fikirleri geliştirdi.

Girişim ve Finans Okur Yazarlığı Eğitimi; Gençlere hem sosyal hayatlarında hem de girişimcilik yolunda ihtiyaç duyabilecekleri temel finansal bilgiler aktarıldı.

Medya ve Teknoloji Okur Yazarlığı Eğitimi; Gençlere medya ve teknoloji alanlarını kapsayan temel bilgiler verilerek bu mecraların sunduğu imkanlar ve doğru kullanım tavsiyeleri aktarıldı.

İş Birliği ve Ekip Çalışması Eğitimi; Girişim, proje, gönüllülük çalışması ya da çalışma hayatında bir ekiple nasıl daha etkili çalışmalar ortaya konulabileceği uygulamalı örneklerle aktarıldı.

Dijital Araçlar Eğitimi; Girişimci adaylarının ihtiyaç duyabileceği, fikir bulma, iş modeli oluşturma, satış pazarlama süreçleri ve görünürlük gibi bir çok kategoride kolaylık sağlayacak, dijital araçlar eğitimi verildi.

Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitimi; Farklı düşünerek dünyaya değer katacak yeni fikirler üretebilmeleri için katılımcılara, yenilikçi düşünme, yaratıcılık ve inovasyon eğitimi verildi.

Liderlik ve İnisiyatif Alma Eğitimi; Girişimcilik, ekip yönetimi ve çalışma hayatı süreçlerinde liderlik kavramı ele alınarak, doğru zamanda inisiyatif almanın önemini vurgulayan deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Ağ Oluşturma ve Kaynak Geliştirme Eğitimi; Fikirleri harekete geçirmek için, kaynak bulma yöntemlerinin uygulamalı şekilde aktarıldığı eğitimde yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda ağ kurmanın önemi vurgulandı.

Persona Oluşturma Eğitimi; Girişimin başarılı olması için doğru hedef kitle belirleme ve müşteri personası oluşturma eğitimi gerçekleştirildi.

Şirket Kurma Süreçleri Eğitimi; Girişimci adaylarına, farklı şirket türleri ve bu şirketlerin kuruluş süreçleri aktarılarak, yeni bir girişim kurarken faydalanabilecekleri avantajlar anlatıldı.

Satış – Pazarlama Eğitimi; Girişimci adayının ortaya çıkaracağı ürün ya da hizmeti hedef kitleye nasıl daha etkili sunabileceği, satışta dikkat edilmesi gerekenler bu eğitimde örnekler ve uygulamalarla aktarıldı.

Hibe ve Fon Kaynakları Eğitimi; Girişimci adayları, proje hazırlamayı düşünenler, sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve kamu çalışanlarının faydalanabileceği fonlar ve fırsatlar bu eğitimde paylaşıldı.

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi; İnsan odaklı düşünerek etkili ve doğru şekilde ürün / hizmet tasarımının aşamaları uygulamalarla aktarıldı.

Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi; Uluslararası boyutta bir girişimin nasıl tasarlanabileceği bu eğitimde uygulamalı şekilde aktarıldı ve gençler 3 gün süren eğitimde yeni nesil girişim fikirleri ortaya koydu.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi; Sorun tespitinden başlayarak her boyutuyla uygulanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi ve etkili projeler hayata geçirilebilmesini sağlayacak uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

Etkili Sunum Teknikleri ve Pitching Eğitimi; Girişim fikri, proje ya da diğer alanlardaki içeriklerin hedef kitleye en etkili şekilde nasıl aktarılacağı, dikkat edilmesi gerekenler ve başarılı olmayı sağlayacak ipuçları aktarıldı.

Umut Tarhan