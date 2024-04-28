Van'da Yüzlerce Bitki Ilk Defa Yetiştirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Lütfi Nohutçu, fakülte ve bölümünün zirai alanda yapmış olduğu çalışmalarla ilgili WanHaber’e konuştu.

Fakülte alanında 300’den fazla bitki türü yetiştirdiklerini söyleyen Doktor Lütfi Nohutçu, özellikle tıbbi aromatik bitkiler yetiştirdiklerini belirtti.

Öğrencileriyle beraber tarla bitkileri ve bahçe bitkileri yetiştiren, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Lütfi Nohutçu, “Tarla bitkileri bölümüne bağlı tıbbi aromatik bitkiler bahçemiz var. Bu bahçelerde yetiştirmiş olduğumuz 300 tür bitkimiz mevcut. Bunların yetiştiriciğini ve tanıtımını yapıyoruz. Van ilinde yüzlerce bitkiyi ilk defa yetiştirdik. Bunların içerisinde kekik türleri, nane türleri, adaçayı türleri, dağ çayı türleri, yabani soğanlı türler var. Yetiştirdiğimiz yabani bitkilerin birçoğu koruma altında.” diyerek bilgi verdi.

“FAKÜLTEMİZİN ÜRETİM ALANI İÇİNDE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Tıbbi aromatik bitkilerle ürettikleri ürünleri tanıtan Nohutçu, “El dezenfektanları, el kremleri, paketlenmiş ve ambalajlanmış kullanıma hazır lavanta gibi bitkiler fakültemizin üretim alanı içerisinde üretiliyor.” dedi.

Bölge yetiştiricilerine hitap etmeye çalıştıklarını ifade eden Nohutçu, “Bizim amacımız bölgedeki yetiştiriciye alternatif ürün sunmak. Bölge yetiştiricisi yalnızca kuru tarım yaparak değil, alternatif ürünlerle de tarım yapsın ve bu ürünlerden gelir elde edebilsin istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Tıbbi aromatik bitkilerle ilgilenen ve danışmanlık almak isteyen vatandaşlara seslenen Nohutçu, “Bu ürünlerin ticari üretimini ve dağıtımını yapmasak dahi, en azından bu işin ticaretiyle uğraşmak isteyen insanlar için, bilgilendirme yapıyoruz, kendilerine danışmanlık veriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler bahçesi kurmak isteyen olursa yol göstericilik yapıyoruz. TKDK’dan (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) desteklerini alıyorlar ve bizim yönlendirmemiz doğrultusunda bahçelerini kuruyorlar.

Tıbbi aromatik bilgilerle ilgili bahçe kurmak veya herhangi bir üretim yapmak isteyen çiftçilerimiz olursa, kampüsümüzün bahçe alanı içerisinde hem tanıtım hem de danışmanlık için kendilerini bekliyoruz.” diyerek davette bulundu.