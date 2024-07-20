TÜİK, Konut Satış İstatistiklerini paylaştı. 2024 yılının Haziran ayında 519 konut satılırken, 2024 yılının ilk 6 ayında satılan konut sayısı ise 3 bin 435 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Van’da satılan konut sayıları yıllara göre de belli oldu. 2013 yılından bugüne kadar ki verilere göre; en az konut satışı 2 bin 907 ile 2014 yılında gerçekleşirken, en fazla konut satışı 14 bin 281 ile 2016 yılında gerçekleşti.

İŞTE 2013 YILINDAN BU YANA VAN’DA SATILAN KONUT SAYILARI?

2013: 3 bin 66

2014: 2 bin 907

2015: 3 bin 286

2016: 14 bin 281

2017: 7 bin 934

2018: 7 bin 496

2019: 6 bin 862

2020: 7 bin 678

2021: 7 bin 243

2022: 8 bin 497

2023: 8 bin 108

2024: 3 bin 435 (Ocak – Haziran)