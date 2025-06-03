Van Olgunlaşma Enstitüsünce kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununu tanıtmak ve yününü ekonomiye kazandırmak için proje başlatıldı.

Proje kapsamında, 13 kaburgalı ve kendisine has özellikleriyle diğer türlerden ayrılan Norduz koyununun yünü muhtarlar aracılığıyla toplanarak enstitüye getiriliyor.

Burada yıkanıp temizlendikten sonra kadınlar tarafından taraklanıp eğrilen yün, kök boya işleminden sonra dokuma tezgahlarında doğal kumaş haline getiriliyor. Elde edilen kumaşlardan elbise, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünleri elde edilecek.

"Koyunların yünü çöpe atılıyordu"

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, kültürel mirası koruyarak sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Baran, 34 kişinin görev yaptığını enstitüde Norduz koyunu yününden kumaş üretildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla Norduz koyunu yününden kumaş üretilmesi için çalışma başlattık. Projenin bilimsel ve akademik yönü için de çalışma yürütüyoruz. Gürpınar'da yetiştirilen koyunların yünü çöpe atılıyordu. Biz de proje kapsamında bu yünleri topluyoruz. İklimi ve doğayı koruyarak yünlerin değerlendirilmesini sağlıyoruz. Yünlerin katma değer olarak vatandaşlara dönmesini sağlayarak, istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kuruma 26 dokuma tezgahı aldık"

Esin Tekin Baran, 7 ay önce göreve başladığı dönemde üretimin başlaması için tek tezgahta çalışmalar yapıldığını, koyun yününden kumaş üretiminde önemli mesafe katedildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreci daha ileri taşımak adına proje başlattık. Ürettiğimiz kumaşları tahlile gönderdik. Kumaşların seri üretimi için süreç başlattık. Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kuruma 26 dokuma tezgahı aldık. Halı ve kilim atölyelerinde çalışan personele kumaş dokuma eğitimi verildi. Önümüzde uzun bir süreç var. Yaklaşık 15 aşamadan oluşan bu çalışma kapsamında üretilen kumaşlardan giysi, aksesuar ve ev tekstili ürünleri çıkarmayı düşünüyoruz."

Usta öğretici Ayşe Koşut ise "Halı ve kilim alanında çalışıyordum. Proje başlayınca bu alana geçtim. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiyoruz. Ürünleri el emeğimizle yaptığımız zaman mutlu oluyoruz. " diye konuştu.