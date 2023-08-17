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WanHaber - ÖZEL

Van'da yeni bir güzellik salonu açıldı. İpekyolu üzerinde bulunan İlda Marincioğlu Güzellik Salonunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Güzellik salonunda kalıcı makyaj, lazer, cilt bakımı, bölgesel zayıflama gibi hizmetler verilecek. Eğitimleri alan genç kadın girişimci İlda Marincioğlu, kendisini donanımlı hissettiği anda iş yerini açtığını söyledi.

Yoğun katılımla açılan güzellik salonu, davetliler tarafından ilgi ile incelendi.

Düzenlenen açılış programına Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsa Berge, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ve davetliler katıldı.

"AMACIMIZ İNSANLARA KALİTELİ HİZMET SUNMAK "

Güzellik salonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Girişimci İlda Marincioğlu, "Kalıcı makyaj, lazer, cilt bakımı, bölgesel zayıflama eğitimleri aldım. Bir kadın genç girişimciyim, salonumu açmadan önce bir çok yerde ve bir çok alanda önceliğim kendimi mesleki anlamda geliştirmek oldu.

Kendimi hazır ve donanımlı hissettiğim zaman salonumu açmaya karar verdim, zevkle iş yaptığım bu sektörde amacım insanlara kaliteli bir ortamda kaliteli bir hizmet sunup, kaliteli ara eleman yetiştirmek" diye konuştu.

Verilecek hizmetlerin insanların yararına olacağını vurgulayan Marincioğlu, "Vereceğimiz hizmetlerin insanların yararına olması umuduyla yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Van halkına hayırlı olsun" dedi.

"DİĞER GENÇLERİMİZE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Güzellik salonunun açılış kurdelesi protokol tarafından kesildikten sonra açıklamalarda bulunan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, "Genç bir girişimci kadın arkadaşımız olarak hem işyeri açması hem de istihdama katkıda bulunması bölgedeki diğer gençlerimize de örnek teşkil ediyor, hayırlı olsun, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk