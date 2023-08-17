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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri gerçekleştirildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi personeli Süheyla Türk, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği eğitim seminerinde; ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, sevgi, saygı, aile kavramı, ailede iletişim, sadakat ve Peygamber efendimizin aile hayatı konularından çeşitli bilgiler verildi.

Seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.