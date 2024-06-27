Atatürk Şehir Stadı arkasında bulunan İpekyolu futbol sahasında düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Halk oyunları gösterisiyle başladı.

Katılım sağlayan tüm öğrenciler ve hocalar eşliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan etmesi kapsamında hep beraber ısınma hareketleri yapıldı.

Açılış programında konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Spor Van projesi kapsamında her çocuk ya bir spor dalıyla uğraşmalı ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmalı demiştik. Gelecek nesiller, kuşaklar bizler için çok önemli. Ama sadece bunların olması yetmez. Akademik, fiziksel, ulusal, zihinsel alanda onların çok iyi olmaları bizim için elzem. Bu yüzden devletimizin bütün imkanlarını, olanaklarını, çocuklar için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız için çok iyi işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diyen Vali Balcı, “Van da çok güzel antrenör, spor sever ve beden eğitimi kadrosu var. Biz de onları her alanda destekliyoruz. Velilerimiz ve çocuklarımız iyi ilgi gösteriyor. Son 2 yılda 2 sporcu fabrikası yapıldı. 300 tane voleybol, basketbol sahası yaptık.76 adet halı saha yapılıyor. 26 adet kapalı spor salonu faaliyette. 13 tane yüzme havuzu yapıldı.

50 milyon değerinde sporcu malzemelerine destek verdik. Şuna inanıyorum; kısa ve orta vadede Vanlı çocuklarımız sadece Van çapında değil, bölgesel, ulusal, uluslararası yarışmalarda ödüller de alacak. Sporu destekleyen il valisi olarak sporcularla beraber olmaktan, onların başarılarını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Desteğimiz artarak devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde Vali Ozan Balcı, stantları dolaşarak sporcularla sohbet edip tenis oynadı, bilek güreşi yaptı.

Gençlik Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarına başvuruların, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine ücretsiz yapılacağı belirtildi.