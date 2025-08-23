Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan II. çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 61,8 oranında arttı.

2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün, yüzde 85,1'i belediyeler, yüzde 14,9'u ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

2025 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 40,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,0 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

VAN’IN II. ÇEYREK YAPI İZİN VERİLERİ!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açıklanan rapora göre 2025 yılı Nisan-Haziran döneminde Van’da 2 bin 648 daireye yapı izin belgesi verildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise Van’da 814 daireye yapı izin belgesi verilmişti.

Buna göre Van’da 2025’in ikinci çeyreğinde yapı izin belgesi verilen daire sayısı, ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 225,31 oranında arttı.

2025 yılının II. çeyreğinde Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen toplam daire sayısı ise bin 226 olarak kayıtlarda yer aldı. 2025 yılının ilk çeyreğinde Van’da yapı kullanma izin belgesi verilen toplam daire sayısı bin 522 olarak açıklanmıştı.

Van’da 2025’in ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ilk çeyreğine göre yüzde 19,45 oranında düştü.

Verilerde il bazında kaç m² alanın kullanıldığı ise belirtilmedi.