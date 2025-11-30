Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre Van’da bugün kent merkezi yağmurlu, çevre ilçeler ise karla karışık yağmurlu bir gün geçirecek.
Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren Van’ın birçok ilçesinde etkisini göstermesi beklenen karla karışık yağmur Salı gününe kadar sürecek. Bazı ilçelerde ise kar yağacak.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini verilere göre Van’da üç günlük hava durumu şöyle olacak:
Bahçesaray;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
Başkale;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Çaldıran;
30 Kasım Pazar: Kar yağışlı
01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Çatak;
30 Kasım Pazar: Yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
Edremit;
30 Kasım Pazar: Yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
Erciş;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Gevaş;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
Gürpınar;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
İpekyolu;
30 Kasım Pazar: Yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu
Muradiye;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Özalp;
30 Kasım Pazar: Kar yağışlı
01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Saray;
30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Kar yağışlı
Tuşba;
30 Kasım Pazar: Yağmurlu
01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu