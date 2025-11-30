Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre Van’da bugün kent merkezi yağmurlu, çevre ilçeler ise karla karışık yağmurlu bir gün geçirecek.

Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren Van’ın birçok ilçesinde etkisini göstermesi beklenen karla karışık yağmur Salı gününe kadar sürecek. Bazı ilçelerde ise kar yağacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahmini verilere göre Van’da üç günlük hava durumu şöyle olacak:

Bahçesaray;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

Başkale;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Çaldıran;

30 Kasım Pazar: Kar yağışlı

01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Çatak;

30 Kasım Pazar: Yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

Edremit;

30 Kasım Pazar: Yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

Erciş;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Gevaş;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

Gürpınar;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

İpekyolu;

30 Kasım Pazar: Yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

Muradiye;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Özalp;

30 Kasım Pazar: Kar yağışlı

01 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Saray;

30 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Kar yağışlı

Tuşba;

30 Kasım Pazar: Yağmurlu

01 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

02 Aralık Salı: Karla karışık yağmurlu

