Van'da kış aylarının etkisiyle hava koşulları değişmeye başladı ve Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre, yağışlar başlıyor. Van'da bugün ve yarın yağmur beklenirken, Pazar ve Pazartesi günü ise karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteorolojik verilere göre, Van'da bugün ve yarın yağışların yağmur şeklinde devam etmesi öngörülüyor, Pazar ve Pazartesi günleri yağış tipi değişerek karla karışık yağmura dönecek. Van’da Salı günü hava durumunun az bulutlu olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte, Van genelinde yer yer en düşük sıcaklıkların -8 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Van’da 5 günlük hava durumu verileri ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 1/16 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 0/11 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1/8 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/9 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -6/10 C

Başkale;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 0/10 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu -1/3 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 0/2 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/1 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -6/4 C

Çaldıran;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu -1/13 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu -2/9 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -4/5 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -6/3 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -8/4 C

Çatak;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 2/18 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 3/11 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 2/9 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -3/8 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -6/10 C

Edremit;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 2/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 2/12 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 1/8 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -2/8 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -3/9 C

Erciş;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 0/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 2/12 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 0/7 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -3/8 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -4/9 C

Gevaş;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 1/14 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 1/10 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -1/6 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -4/6 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -3/9 C

Gürpınar;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 0/17 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 1/11 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 0/5 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -3/5 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -6/12 C

İpekyolu;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 2/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 2/12 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 1/8 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -2/8 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -3/9 C

Muradiye;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 0/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 1/9 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -2/6 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -2/5 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -3/11 C

Özalp;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu -4/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu -2/10 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -3/8 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/4 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -7/10 C

Saray;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu -1/14 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 0/9 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 1/9 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -2/5 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -4/9 C

Tuşba;

14 Kasım Cuma: Yağmurlu 2/15 C

15 Kasım Cumartesi: Yağmurlu 2/12 C

16 Kasım Pazar: Karla Karışık Yağmurlu 1/8 C

17 Kasım Pazartesi: Karla Karışık Yağmurlu -2/8 C

18 Kasım Salı: Az bulutlu -3/9