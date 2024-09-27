Havaların soğumaya başlaması ile birlikte Vanlıların önümüzdeki haftalarda kombileri açma hazırlığında olduğu biliniyor. Kombilerin açılmasıyla beraber Vanlılar, evini en tasarruflu şekilde ısıtmanın yollarını da arayacak.

Wanhaber, yüksek doğalgaz faturası ödememek için neler yapılabileceğini işin uzmanına sordu.

Kış aylarında bazı vatandaşlar ev içindeki sıcaklık yükselince kombiyi kapatıyor ve soğumaya başlayınca yeniden açıyor. Bazı vatandaşlar ise kombi derecesini belli bir seviyede sabit tutarak kombiyi bu şekilde kullanıyor. Peki hangi durumda fatura tasarrufu sağlanır veya hangi yolu izlemek doğru, bunu işin uzmanına sorduk.

“KOMBİ VE PETEK BAKIMINI KURUMSAL FİRMALARA YAPTIRIN”

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan kombi tamir ustası ve satıcısı Abidin Yarımbatman, “Havaların soğumasıyla beraber bazı vatandaşlar akşamları kombileri açmaya başladı bile. Kombi kullanımı ve petek bakımı için vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Bakım için işi yapacak kişilerin güvenilir, bu iş için belgesinin olup olmadığı, faturalandırma yapılıp yapılmadığı, işin erbabı olup olmadığı öncelikle dikkat edilmesi gereken en önemli durumların başında geliyor. İşi bilmeyenlere kombi ve petek bakımı yaptırmak çok tehlikelidir. Çünkü işi bilmeyenler ciddi sorunlara neden olabilir” dedi.

NE ZAMAN KOMBİ BAKIMI YAPILMALI?

“Kombi ve doğalgaz işi tehlikeli bir iştir” diyen kombi ustası Yarımbatman, “Kombiler oyuncak değil, can güvenliğine etki edebilecek kadar önemlidir. İyi bakım yapılmazsa, yetkili olmayan ve sorumluluk alamayacak kişilere bakım yaptırılırsa çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Sonuçta o kombinin içinde ateşlenme oluyor, sağlığımız ve hayatımız için dikkat etmeliyiz. Henüz kombi açmayanlar veya yakın zamanda açanlar petek kontrolünü önce kendileri gerçekleştirsin. Soğuk bir havada kombiyi yaklaşık 50 derecede 1 saat çalıştırın. Eğer peteklerin üstü sıcak alt kısımları ılık seviyelerde ise bakım yapmanıza gerek yok. Ama üstü sıcak altı soğuk kalıyorsa o zaman bakım zamanı gelmiştir. Bununla beraber petekler sürekli yıkanmamalı ama kombi bakımı yılda bir kere mutlaka yapılmalı” ifadelerini kullandı.

FATURA TASARRUFU İÇİN NELER YAPILMALI?

Yüksek meblağlı faturalardan kaçınmanın yollarını ve doğal gazı ekonomik bir şekilde kullanmanın tüyolarını veren usta Yarımbatman, kombi bakımlarının havalar soğumadan önce mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Yarımbatman, “Az sayıda yanan petekler sıcaklığı kontrol edemez. Kombiyi sürekli kapatıp açmak da faturayı kabartacaktır. Yani az petek açmak faturada tasarruf sağlamaz. Peteklerin önü kanepelerle kapatılmamalı, perdeler peteği kapatır şeklinde uzun tutulmamalı. Bir kanepe ile petek arasında yaklaşık en az 15 cm ve daha fazla mesafe olmalı. Kullanılmayan odalar için ise petek vanası minimuma indirilmeli, içerisi ılık kalmalı. Çünkü soğuk odalar yan adaları soğutur ve istenilen derecede ısı alınamaz. Evin dış yalıtımı, camları, dışa yani balkonlara açılan kapılardan hava sızıp sızmadığı da kontrol edilmeli. Bu hem evin içindeki sıcaklığı etkileyecektir hem de içerdeki sıcaklığa göre kombi kendini otomatik ayarlayıp çalışmasını sürdürecektir.” şeklinde konuştu.

Kombilerin daha sağlıklı çalışması için de yapılması gerekenler olduğunu anlatan Yarımbatman, sözlerini şöyle tamamladı; “Memleketimizde kullandığımız su çok kireçli. Sürekli kombi bakımı ve değişimine para verilmemesi için kireç önleme aparatı ve tesisat filtresi kullanılmalı. Bu filtre kombinin içindeki tüm kirleri içine çeker ve petek için de temiz suyun sürekli devir daim olmasını sağlar. Bunun yanı sıra peteklerin bilinçsizce yıkanmasından dolayı da sorunlar oluşur. Yani işi bilmeyenler petekleri banyoda ya da başka bir yerde tazyikli su tutarak yıkarken içindeki yağlar da yıkanır. Bu yağlar koyu renkte çıktığı için içinin temizlendiği zannedilir.Oysa böyle yapılırsa içindeki yağ yıkanır, petekler kuru bir şekilde çalışır bu da zamanla içinin pas tutmasını ve zamanla çamurlaşmasını sağlar ve zarar vermesine neden olur.”