Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, öğrenciler için projelerini açıklamayı sürdürüyor.

Üniversite öğrencilerine akademik yıl boyunca ulaşım desteği sağlayacaklarını ifade eden Başkan Say, “Bugüne kadar eğitim alanında öğrencilerimize kaynak kitap desteği, tablet desteği, her yıl YKS ücretlerinin ödenmesi, eğitim kurumlarının onarılması, ulaşım desteğinin verilmesi ve yeni etüt merkezleri açarak hep yanlarında olduk. Yine birkaç yıldır devam ettiğimiz ulaşım desteğimizin kapsamını genişleterek daha güzel bir hale getirdik. Kuracağımız Edremit Vakfı (EDEV) ile ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine toplu taşıma desteği sağlayacağız. İster Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okusun, isterse de başka bir ildeki üniversite olsun bu desteği alacak” dedi.

Başkan Say; “2023-2024 akademik yılı boyunca üniversite öğrencilerine aylık 1500 TL ulaşım ve eğitim desteği verilecektir. Öğrencilerimize, ilimize ve ilçemize hayırlı olsun” diye kaydetti.