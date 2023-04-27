Edremit Belediyesi'nin desteğiyle Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesindeki Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalı'nın tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencileriyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Enstitü bünyesinde verilen eğitimin, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası alandaki konumunu belirleyen önemli ölçütleri sağladığını ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bilimsel bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi hedefleyen enstitümüz, 2020'den itibaren düzenlemekte olduğu Kurdiyat Sempozyumlarının dördüncüsünü Melaye Ciziri'nin Mirası temalı programıyla sunmaktadır. Sosyal, tarihi, sanatsal, kültürel ve edebi kişiliğiyle kıymetli şahsiyetlerimizi ve eserlerini akademik ve bilimsel platformlarda konuşmak, yazmak ve tartışmak, onların tanınması amacıyla önemli ve onların değerlerine sahip çıkılması yönüyle de gereklidir."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise milletleri ve halkları yer yüzünde var kılan ve yücelten kıymetle değerlerinin olduğunu bunlardan birinin de tarihi değerleri ve mirasları olduğunu belirtti.

Bölgemizde yapılan kültür, sanat, edebiyat ve turizmle ilgili, değerlerimizi ortaya çıkaracak tüm çalışmaların parçası olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Say, "Melaye Ciziri'yi bu sempozyumda konuşacağız. Melaye Ciziri, ilahi bir aşk şairi olup, aşkın bütün evrenden önce var olabileceğini söylemiştir. Hocalarımın yapacakları sunumların da bölgemize, ülkemize hayırlı bir çalışma olacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kürtçe yaptığı konuşmasında, sempozyumun önemine değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da sempozyuma katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Melaye Ciziri'nin ve diğer büyük bilim insanlarının, şairlerin, yazarların yeterince tanınmamasının üzücü olduğunu dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"2009'dan itibaren bu süreci adım adım hep beraber farklı bir sürece doğru çevirdik. Buradaki bilim, ilim insanlarının ber birinin bu sürece katkıları var. En büyük teşekkürü bu ülkenin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu memleketin bir evlatı olarak sunmak istiyorum. O iradeyi gösteren, ilk adımı atan oydu."

Sempozyuma, birçok üniversiteden bilim insanı katıldı.AA