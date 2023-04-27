Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesinin katkılarıyla Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen şenliğin açılışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje bünyesinde sergi, sahne şovları, gösteri, atölye-laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler gibi etkinliklerle katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji konulu atölyeleri ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, bilim ve teknoloji bünyesinde gerçekleştirilen deney çalışmalarını inceledi.

27, 28 ve 29 Nisan 2023 tarihleri arasından Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan bilim ve teknoloji şenliği bünyesinde 33 atölye, 5 konferans ve 259 bilim etkinliğinin sergileneceği belirtildi.İHA