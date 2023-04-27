Geniş açıyla yaklaşık 150 dereceye kadar görüntü alabilen anjiyo cihazı ile doktorlar, daha kısa sürede hastaların rahatsızlığını tespit edebiliyor.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Haluk İliklerden, aldıkları cihazla il dışına sevklerin azaldığını söyledi.

Hastalara en iyi sağlık hizmeti verebilmek için yeni cihazların önem taşıdığını belirten İliklerden, "Bu anlamda ilimizde ve çevre illerde bulunmayan bir göz anjiyo cihazını ünitemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle gözdeki damar hastalığı tanısı koymada, şeker hastalığına bağlı damarlarda oluşan hastalıkların tespit edilmesinde etkili bir cihaz." dedi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erbil Seven de cihazın alınmasıyla hastaların il dışına çıkmasının önüne geçtiklerini dile getirdi.

Cihazın en büyük özelliğinin geniş açı görüntüleme sisteminin bulunması olduğunu ifade eden Seven, "Yaklaşık 150 dereceye kadar görüntü alabilen cihaz, retina görüntüsü de alabilmektedir. Cihaz Van'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Geniş açılı görüntüleme sistemi ile bir çok hastanın teşhisini rahatlıkla koyabilmekteyiz." diye konuştu.AA