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WanHaber – Özel

Van’da yaşayan vatandaşlar, uçuşların yetersiz olması nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Van’da son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan uçak sefer sayılarının yetersizliği, “Van’a Vefa Platformu” öncülüğünde protesto edildi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleştirilen açıklamaya; Van’a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, HÜDA-PAR İl Başkan Yardımcısı Fevzi Doğan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turan Avcı, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“BU DURUMUN BAHANESİ OLAMAZ”

Van Ferit Melen Havalimanı Otoparkında açıklama yapan Van’a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, “Milyonlarca gerek yerli gerek yabancı turist ağırlayacak alt yapıya sahip olan bu memleket uçak sayısının azlığından dolayı ne yazık ki bu nimetten de yararlanamamaktadır. Bundan gidecek olan vatandaşlarımız bilet bulamamaktadır. Bu durumun hiçbir bahanesi olamaz, olsa olsa bu durumun adı en masum adıyla ikililiktir” diye konuştu.

“İNSANLARIMIZ ARASINDA NE FARK VAR?”

Van’a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, “Nüfus bakımından Van’ımızın yarısından bile az olan bir ilimize günlük yurt dışından 24 adet, yurt içinden de kırkın üzerinde uçağın inmesi ve yine bu ilimize bir günde 145 uçağın indiği başarısını sosyal medya hesabından paylaşan sayın ulaştırma ve alt yapı bakanımıza soruyoruz: Van’ımıza günlük dokuz uçağın indiğinin başarısızlığınızı da paylaşabilir misiniz? Bu kadar pozitif ayrımcılık yapılan bu ilde yaşayan insanlarımızla, Van’ımızda yaşayan insanlarımız arasında ne fark var? Oradaki kardeşlerimiz bu ülkenin vatandaşıysa bizler bu ülkenin vatandaşı değil miyiz?” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİ KURUMLARA SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ”

Yetkili kurumlara seslerini duyurmak istediklerini dile getiren Van’a Vefa Platformu Başkanı Osman Yıldız, “Bugün burada; Van ilimizde yaşayan vatandaşlar olarak maruz bırakıldığımız uçak firmalarından kaynaklı sıkıntıları, sesimizi duyurmak için demokratik hakkımız olan, çok masumane bir basın açıklaması yaptık. Umuyoruz ki bu haykırışımıza ses verilsin. Maruz bırakıldığımız bu problem çözülsün, önümüzdeki sürecin takipçisi olacağız. Artık bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır” dedi.

“İLİMİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR”

Açıklamalarda bulunan TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ise, “Toplanma sebebimiz Van’daki uçak seferleri nedeniyle yaşadığımız krizdir. 2019 yılında Van’a 23-24 uçak gelirken pandemiden sonra günde 8 ile 10 sefer düzenleniyor. Sezonun pik zamanı metropol şehirlerden ilimize 10-11 uçak seferimiz var. Diğer illerle karşılaştırıldığında ilimize haksızlık yapılıyor” diye kaydetti.

Nüfusu 800 bin olan bir ile günlük yurt dışı 25 uçak, yurtiçi için ise bazen 40-45 arası uçak seferi düzenlendiğini iddia eden Özgökçe; “Van’ın 1.5 milyon nüfusu var, İranlı misafirlerimizle birlikte. Malumunuz ilimiz bölgenin kalbi ve çevre illerle gelenlerle beraber nüfus 2 milyonu buluyor.

Buna rağmen 10-11 uçak seferimiz var. Ağustos sonuna kadar metropol şehirlere doğrudan maalesef uçak biletleri yok ve insanlar sıkıntı yaşıyor. Sektörün başında olmamız nedeniyle çok sayıda telefon alıyoruz. Van uçamıyor, mağduriyet yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk