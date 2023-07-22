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Milyonlarca üniversite adayı açıklanan sınav sonucunun ardından tercih maratonuna başladı.

Bu süreçte ise vakıf üniversitelerinin fahiş fiyatları sık sık gündeme geliyor.

Özel üniversiteler, devlet üniversitelerine göre daha fazla bölüm ve program seçeneği, daha esnek eğitim koşulları, daha yüksek kaliteli akademik kadro ve altyapı, daha fazla burs ve indirim imkanı sunuyor.

Fiyatlar cep yakıyor

Özel üniversitelerin avantajlarına karşılık, dezavantajı ise yüksek eğitim ücretleri.

Öyleki bazı üniversitelerin uyguladıkları zam oranları yüzde 200’e kadar vardı.

YÖK'ün vakıf üniversitelerine yaptığı 'eğitim ücretlerine enflasyon oranının üstünde zam olmaması' uyarısı ise adeta hiçe sayıldı.

Zam şampiyonu Koç Üniversitesi

Üniversitelerin resmi sitelerinden alınan bilgilere göre, Koç Üniversitesi’nin tıp fakültesi dışındaki lisans programları yıllık 520 bin TL olarak açıklandı. Koç Üniversitesi'ne geçtiğimiz sene 278 bi TL ücret ödeniyordu.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde en düşük lisans eğitimi ücreti yıllık 224 bin TL olarak açıklandı. En yüksek öğretim ücreti ise 344 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi geçtiğimiz sene 187 bin TL'ydi.

Medipol Üniversitesi'nde öğretim ücretleri de en düşük 50 bin TL’den başlayıp 275 bin TL’ye kadar ulaştı. Geçtiğimiz öğrenim yılında senelik ücret 97 bin TL'ydi.

Bilkent Üniversitesi tüm bölümleri 300 bin TL yaptı

Bilkent Üniversitesi’nde ise tüm programlar için eğitim ücretleri 118 bin TL'den yıllık 300 bin TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 100 zam

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tıp bölümünde geçtiğimiz sene 180 bin TL olan ücret yüzde yüz zam ile 360 bin TL'ye çıktı.

Enflasyon oranına yakın zam

Mersin Çağ Üniversitesi ise geçtiğimiz sene 52 bin 750 TL olan eğitim ücretini 87 bin 955 TL'ye çıkararak enflasyona yakın bir zam yapmış oldu.

4 yıl için 2 milyon TL

Fahiş fiyatların ardından bir vakıf üniversitesinde 4 yıl eğitim alacak bir öğrencinin kırtasiye, yol, yemek, kitap ve ders materyalleri hariç 2 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekecek.

Yüzde 65 sınırı isteniyor

Veliler ve öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 65 ile sınırlandırdığı özel okul uygulamasını YÖK'ten de bekliyor.

ENSONHABER