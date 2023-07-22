Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde isimleriyle yaptığı gizli toplantının yankıları sürerken CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

"BÜTÜN SORUNLARI PARTİ AŞAR"

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

Kılıçdaroğlu'nun başkanlara "ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi" gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ta başlattığı "değişim" çağrısını sürdüreceği ve "herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı" konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM" DEMİŞTİ

Öte yandan İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıyla ilgili Kılıçdaroğlu, "Sonuçta, partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diye düşünebiliriz. Gördüğümde, etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Normal bulmuyorum. Disipline sevk etme konularında yorum yapmam. Disiplin diye bir şey yok.

Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Ama hepsinin ortak hedefi; bu ülkede çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu. Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

haberler.com