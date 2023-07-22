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Türkiye, sağlık sektöründe önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dönemindeki başarılarıyla ün saldı.

Öte yandan 21 yıllık dönemde, yurdun dört bir yanında inşa edilen şehir hastaneleriyle de çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer önemli yatırımı ise diş hastaneleri.

Samsun'a yeni hastane

Bunlardan biri de Samsun'da inşa edildi.

Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bölge halkına büyük bir heyecan yarattı.

Açılış günü merakla beklenen hastaneye ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan paylaşım geldi.

"Modern bir sağlık tesisi"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz çok yakında hizmete açılıyor. 53 ünitli diş klinikleriyle hizmet verecek olan 5 katlı hastanemiz, servis bölümü ve ameliyathanesiyle her türlü ileri tetkik ve tedavinin yapılabileceği modern bir sağlık tesisi. Hayırlı olsun.

Hastanedeki hizmetler

9 bin 549 metrekare kapalı alana inşa edilen ve 30 araçlık kapalı otopark ile 45 araçlık açık otoparkı bulunan hastanede yer alan klinikler şu şekilde:

53 diş kliniği, endodonti kliniği, çocuk kliniği, ağız diş ve çene cerrahisi kliniği, protez laboratuvarı, protetik diş tedavisi kliniği, diş eti hastalıkları kliniği, restoratif diş tedavisi kliniği.

ENSONHABER