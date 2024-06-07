Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında, Erciş'te düzenlenen 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali katılımcılarına 'Emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları' konulu broşürler dağıtırken, 'Trafik Dedektifleri' proje çalışmaları kapsamında Tuşba ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Sevgili Öğretmenim Anaokulu ve Şehit Nihat Arslan Ana Okulu'nda eğitim gören öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

GÜVENLİ İNTERNET KONUSUNDA UYARI…

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş'te düzenlenen 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali katılımcılarına internet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 29 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan 'Siberay' programı çerçevesinde Erciş ilçemizde düzenlenen 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali katılımcılarına yönelik siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.