TÜİK raporlarında yer alan verilere göre 2024 yılı Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69,0, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonette yüzde 11,3 artarken traktörde yüzde 21,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,7 azaldı.

VAN’A AİT VERİLER

Aralık 2024 verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 88 bin 983 olarak açıklandı.

Van’da trafiğe kayıtlı 34 bin 342 otomobil, 6 bin 288 minibüs, 832 otobüs, 23 bin 346 kamyonet, 5 bin 814 kamyon, 7 bin 915 motosiklet, 9 bin 605 traktör bulunurken, özel amaçlı motorlu kara taşıt sayısı ise 841 oldu.

2024 yılı Aralık ayında Van’da 2 bin 637 motorlu kara taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan kara taşıtların bin 230 tanesi otomobil, 180 tanesi minibüs, 9 tanesi otobüs, 914 tanesi kamyonet, 85 tanesi kamyon, 87’si motosiklet, 130 tanesi traktör, 2’si ise özel amaçlı araçlardan oluştu.