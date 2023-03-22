Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,0'ını otomobil, %33,7'sini motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %5,8'ini traktör, %2,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde %0,8 artarken, otomobilde %42,3, kamyonette %41,1, kamyonda %39,7, minibüste %38,1, özel amaçlı taşıtta %36,0, otobüste %17,6 ve motosiklette %9,5 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %153,8, minibüste %74,6, traktörde %61,1, kamyonette %40,4, otomobilde %36,4, otobüste %28,4, kamyonda %27,0 ve özel amaçlı taşıtlarda %10,4 arttı.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,8'ini otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,8'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN'DA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 77 BİN 373

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 77 bin 373 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 28 bin 171'i otomobil, 6 bin 529'u minibüs, 749'u otobüs, 21 bin 889'u kamyonet, 5 bin 740'ı kamyon, 4 bin 154'ü motosiklet, 835'i özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 306'sı ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 965

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 34 bin 965 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 472'si otomobil, bin 369'u minibüs, 198'i otobüs, 7 bin 331'i kamyonet, bin 717'si kamyon, bin 153'ü motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 408'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 305

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 bin 305 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 201'i otomobil, bin 502'si minibüs, 174'ü otobüs, 6 bin 27'si kamyonet, bin 874'ü kamyon, 798'i motosiklet, 337'si özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 392'si ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE ŞUBAT AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 807

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 8 bin 807 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 159'u otomobil, bin 130'u minibüs, 69'u otobüs, 2 bin 21'i kamyonet, bin 193'ü kamyon, 571'i motosiklet, 555'i özel amaçlı taşıtlar ve bin 109'u ise traktörden oluşuyor.

ŞUBAT AYINDA 704 BİN 954 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,9'unu otomobil, %17,2'sini kamyonet, %5,6'sını motosiklet, %2,8'ini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 269 BİN 181 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %89,0 artarak 269 bin 181 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %43,4 azalarak 3 bin 516 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 265 bin 665 adet artış gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi