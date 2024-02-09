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Başkale- Örmetaş arası otobüs seferleri sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı sefer şeklinde olacak.

Sabah seferleri için Başkale kalkış saati 09.00 olarak belirlenirken, Örmetaş kalkış saati ise 09.45 olarak planlandı. Akşam seferleri için ise Başkale'den kalkış saati 16.00 ve Örmetaş'tan kalkış saati 16.45 olarak belirlendi.

Başkale ve Örmetaş arasında seyahat etmek isteyen vatandaşlar, sabah ve akşam olmak üzere belirlenen sefer saatlerinde otobüs imkândan faydalanabilecekler.