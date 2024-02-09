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Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım üreticisini ve besicileri çeşitli alanlarda desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mesajında, toplam 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, çiftçilere ödenecek toplam rakam ile birlikte ödemelerin dağılımına dair de bilgi verdi.

Tarım destekleme ödemesinin dağılımı

Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 2 milyar 419 milyon 929 bin lira

Hayvan hastalıkları tazminat desteği 40 milyon 826 bin 110 lira

Hayvan gen kaynakları desteği 26 milyon 938 bin 110 lira

Kırsal kalkınma yatırım desteği 3 milyon 771 bin 131 lira

Sertifikalı tohum üretim desteği 1 milyon 302 bin 649 lira