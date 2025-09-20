İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ikamet eden 200 çocuk için Edremit ilçesi Uygulama Otelinde toplu sünnet programı düzenlendi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifin okunması ile başladı.

Van'da AK Parti Sağlık Politikaları Birim Başkanlığı tarafından toplu sünnet programı düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, "Bugün AK Parti il yönetimi olarak 8 aydır sürdürdüğümüz saha çalışmalarımızın bir meyvesini paylaşmak için toplandık. 15 ayrı komisyonumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda ilerleyerek herkesle hasbihal ediyor, sıkıntılarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Sağlık Politikaları Başkanımız Zeynep Hanım ve ekibiyle üç merkez ilçemizde 200 çocuğumuzun sünnet merasimine katıldık. Ehl-i sünnet ve cemaat yolunda çocuklarımıza sahip çıkmak, onları ahlak, inanç ve peygamber sevgisiyle yetiştirmek bizim vazifemizdir." dedi.

AK Parti iktidarının 25 yıldır milletin yanında olduğunu belirten Arvas, "İl ve İlçe Sağlık Müdürleri, doktorlarımız ve teşkilatlarımızla bu sosyal projeyi sahiplendik ve hamdolsun gerçekleştirdik. Peygamberimiz “Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine saygı duymayan bizden değildir” buyurmuştur. Çocuklarımızı iyi bir terbiyeyle yetiştirelim, büyüklerimize saygıda kusur etmeyelim. Allah’ın izniyle daha güzel, yaşanabilir ve kardeşçe bir gelecek için hep birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sağlık Politikaları Birim Başkanı Zeynep Çelik ise, "Bugün inancımızın ve kültürümüzün önemli bir parçası olan sünnet geleneğimizi yaşatmak ve çocuklarımızın bu özel günlerinde yanlarında olmak için bir araya geldik. Sünnet şöleni projemiz kapsamında, üç merkez ilçemizde toplam 200 çocuğumuzun sünnet işlemlerini gerçekleştirdik. AK Parti Van İl Başkanlığı olarak sadece siyasi değil, sosyal ve insani sorumluluklarımızın da bilincindeyiz.Özellikle dezavantajlı ailelerimize destek olmayı ve toplum sağlığını önceleyen çalışmalar yürütmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bu şölen, bunun güzel bir örneğidir. Emeği geçen tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Programa, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Kenan Öndil, AK Parti Sağlık Politikaları Birim Başkanı Zeynep Çelik, il ilçe teşkilatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program çekilen toplu fotoğraf ve misafirlere verilen yemek ile sona erdi.