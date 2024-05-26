Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Valiliği öncülüğünde başlatılan vizyon projeler kapsamında tohum ekimi yapılan tarlalarda denetim yaptı.

‘Vizyon Projeler’ kapsamında tarım alanlarının daha etkin kullanılması ve tarımsal alanların genişlemesini hedefleyen Van Valiliği, paydaş kurumlarla beraber çalışmalarına devam ediyor.

Tohum alanlarını denetleyen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri; bu kapsamda dağıtımı yapılan bin 500 ton arpa ve buğday tohumlarının ekim alanlarında hastalık ve zararlı böcek kontrolünü de yaparak incelemelerde bulundu.