WanHaber – Özel

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Van’ın kent merkezinde yoğunluk yaşanırken, terziler eski yoğunluğundan uzak olduklarını dile getiriyor.

“BAYRAM ÖNCESİ ESKİ YOĞUNLUK YOK”

Terzilerde bayram öncesi eski yoğunluğun olmadığını söyleyen Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, “Terzilerimizin bayram öncesi eski yoğunluğu yok. Eskiden insanlar gelip terzilerde sipariş verip pantolon, elbise, yelekli takım elbise diktirirdi. Şimdi bu insanlarımız azınlıktadır. 200’e yakın terzimiz var ama toplasan 30 tane tüccar sınıfında çalışan terzimiz yok.

Kumaşla beraber müşteriye hitap eden terzim belki de 20 tane ya var, ya da yoktur. Yeni gelen jenerasyon, gençlik pek terziye gitmediği için arkadaşlarımız da genelde tamir işine döndüler, tamir yapıyorlar. Vatandaşımız konfeksiyondan pantolon alıyor, elbise alıyor, vücuda uymadığı için ya da kısa uzun olduğundan dolayı onarmaya getiriyor. Şimdi birçoğu bu tamir işlerine bakıyor” diye konuştu.

“HERKES FİYATI KENDİ BELİRLİYOR”

Oda olarak belirlenen rayiç bedellerinin uygulanmadığını ve esnafın serbest piyasa şeklinde çalıştığını belirten Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman, şunları kaydetti; “Terziler emeğinin karşılığını alacak.

Fakat bugün ki koşullarda gerçekten emeğinin karşılığında aldığın para yetmiyor. Ben İstanbul’dan tüccardan kumaş alıyorum. Misal metresini 500 liradan alıyorum. Tüccar bana diyor ki ‘3 gün içerisinde paramı gönderirsen bu fiyattır’. Ama ‘dolara 10 kuruş gelirse bu fiyattır’ diyor.

Fiyatlar da bir değişime uğruyor. Ya da faize giriyorsun, vade farkı ödüyorsun. Her şeyde bir fiyat artışı var. Bizim de giderlerimiz var. Biz de bu giderlerimize göre, günün şartlarına göre, fiyatlarımızı ayarlıyoruz. Rayiçlerimiz vardı. Piyasa koşullarına göre rayiçleri çıkarırız. Ama ne yazık ki rayiçlerimiz tutmuyor. Rayiç veriyoruz, 2-3 ay sonra her şey allak bullak oluyor. Esnaf beni arıyor, ‘Abi fiyatlar çok düşük.’ Bir şey diyemiyorsun. Serbest bırakıyorsun. Bizim piyasa da serbest bir piyasadır aslında, herkes fiyatı kendi belirliyor…”

Karaduman, “Bayramdan sonra piyasaya göre fiyatlarda ayarlama yapacağız” diyerek, terzilerde zam haberinin sinyalini verdi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin