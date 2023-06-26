Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman Valiliklerine yaptığı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamaların, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa ek 1’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Buna göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 3 İLE VALİ ATAMASI

Ayrıca, Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çember, Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı. (İHA)