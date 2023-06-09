Gevaş, Edremit ve Gürpınar ilçe sınırlarında 4 milyon metrekarelik alanda modern hayvancılığın yapılabileceği tesislerin kurulması planlanıyor. Kentteki kurumların ortaklığıyla birlikte kent için hayata geçirilecek en önemli projelerden biri olan 'Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi' çalışmaları hız kazandı.

10 kamu kurum ve kuruluşunun ortaklığında, Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kalan 4 milyon metrekarelik alanında hayata geçirilecek olan projenin, Van'ı hayvancılıkta önemli bir noktaya taşıması hedefleniyor.

Van'da hayata geçirilmesi planlanan proje ile 12 bin büyükbaş hayvan yetiştirilecek, et işleme ve yem fabrikaları kurulacak. Proje ile binlerce kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Tüketiciler, Üreticiler Birliği, Damızlık Sığır Üreticileri Birliği'nin yanı sıra ilçe belediyelerinin de desteğiyle hayata geçirilecek olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, çalışmalar devam ediyor.

İlk etapta 4 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, daha sonra büyüyerek 17-20 milyon metrekare alana dönüşebilecek ve devasa bir hayvancılık bölgesi olacak. Tüm proje alanları tamamlanan Organize Besi Hayvancılık Bölgesi, Gevaş Gündoğan Mahallesi ile Edremit Köprüler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Van Et'in karşısında, Bitlis- Hakkâri karayolu üzerinde yaklaşık 4 bin dönüm arazi üzerine kuruluyor.

Başlangıçta 5 adet 500 baş, 15 adet 250 baş, 30 adet 100 baş, 50 adette 50 baş olmak üzere yıllık 11 bin 750 adet besi sığırı üretim kapasitesi planlanırken, tesisin faaliyete başlamasıyla birlikte binlerce kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Van için büyük bir öneme sahip olan, Gevaş, Edremit ve Gürpınar ilçe sınırlarında kurulması planlanan Tarımsal Araştırma Enstitüsü alanında incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilgili kurum ile kuruluşların müdürleri ve temsilcilerinden bilgi aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı incelemede Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, VASKİ Müdürü Ülker Cem Kaplan, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan ve kurum amirleri hazır bulundu.

Van bölge gazetesi