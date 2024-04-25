85 stant ve 150 markanın yer aldığı fuar 25-28 Nisan tarihleri arasında çiftçilere ve meraklılarına açık olacak.

Açılış; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, HDP Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DBP Van İl Eş Başkanı Harun Okay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımları ile gerçekleştirildi. Katılımcılar kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.

Açılışta konuşan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, "Fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarım gönüllüleri, çiftçiler ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Fuarımızda 85 stant ve 150 marka yer alıyor. Güzel ve verimli bir fuar olmasını diliyor ve ziyaretçilerimizi fuarımıza davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Uygun, wanhaber’e yaptığı açıklamada; "Bugün 14'üncüsünü düzenlediğimiz fuarımızın ilk günündeyiz. Fuarımız renkli yarışmalarla beraber başladı. Bölgedeki çiftçi buluşması ve tarımsal mekanizasyon hizmetleri sunan tek fuar özelliğini taşıyan fuarımız, bu yıl tekrar kapılarını açtı.

Dört gün sürecek olan fuarımız, bölgedeki çiftçilerimize ve tarım ve hayvancılıkla ilgili burada hizmet sunan tüm çiftçilerimize aynı zamanda üreticilerimize tarımsal mekanizasyon, traktör, tarım aletleri, tohum, gübre ve tüm teknolojileri sunma özelliğini bir arada sunma özelliği taşıyor” diye kaydetti.

“FUARIMIZI ÖNEMLİ KILAN UNSUR…”

Uygun, açıklamasında; “Fuarımızı önemli kılan asıl unsur bölgedeki tek çiftçi fuarı olması. Ziraat odalarının örgütlenmesi ile birlikte biz bu bölgedeki çiftçilerimizi yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin ihtiyacı olan tüm araç gereçleri bulabileceği bir alan imkanı sunuyoruz.

Van Tarım Fuarı tüm Türkiye'de konuşulan ve bilinen bir fuar aşamasına geldi, bizim şimdiki hedefimiz, bundan sonraki hedefimiz, yurtdışından katılımcı ağırlamak ve yurtdışında pazar oluşturmak. Fuarda bulunan 85 standımızın 20'si il dışından, geri kalanı ise bölge esnafımızdan oluşuyor. Bütün çiftçilerimizi ve halkımızı fuarımıza bekleriz, aynı zamanda gıda ürünleri de pazarlanıyor." şeklinde konuştu.

Kendisine yöneltilen bir soruya yanıt veren İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun, "Kendim de çiftçilik yapan biri olarak, bölgemizin genel durumu şu; mutlu olmayan bir kadın ve çocuğun olduğu kırsal alandan kente göç kaçınılmaz olur. Bunun önüne geçmenin birinci yolu, yeni teknoloji ile köylümüzün işini kolaylaştırmak. Çünkü bu durum bölgemizin kalkınmasına büyük etken oluşturuyor." diye konuştu.

Fuarda tarım iş makinelerinden, zirai tohumlara, traktörden, biçerdövere kadar çeşitli üretim ekipmanları sergilendi ve çiftçilerin beğenisine sunuldu.