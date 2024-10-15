14 Ekim Pazartesi günü itibari ile yeni tarife üzerinden sürücü kurslarına kayıt yaptırılmaya başlandığını bildiren Van Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği’nin açıklamasına göre B, B Otomatik, B Engelli sürücü sertifika ücretleri 12 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.

2024 yılı yeni fiyat listesine göre B Sınıfı sertifika ücretleri 15 bin lira olurken, A1 Sınıfı sertifika 10 bin lira, A2 Sınıfı sertifika 11 bin lira, A Sınıfı sertifika 12 bin lira, 100 ceza sertifika 11 bin lira olarak güncellendi.

Sürücü kursu fiyat güncellemesine göre diğer kayıt ücretleri ise şu şekilde oldu;