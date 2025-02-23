Van’da son birkaç gündür etkili olan kar yağışı ile birlikte soğuk havalar da dikkat çekiyor. Çaldıran ilçesinin eksi 31, birçok ilçenin eksi 20’leri göreceği Van’da, meteoroloji soğuk havaların ne kadar süreceğini paylaştı.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediği Van’da özellikle buzlanma ve don olayları sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları görüleceğini bildirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

HAFTA ORTASINA KADAR SOĞUK HAVA ETKİLİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin, tahminlere göre 8 ila 12 derece altında seyredeceğini bildirirken, söz konusu soğuk havaların hafta ortasına kadar sürebileceğine işaret etti.

Meteoroloji bir diğer uyarısında da; “Kar yağışına bağlı olarak yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve kar savrulması, eğitimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgar üşümesi, düşük sıcaklıklara bağlı olarak gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” diye kaydetti.