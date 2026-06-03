Sinema Genel Müdürlüğü tarafından derlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistiklerinde, Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Verilere göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 161 olarak kaydedilirken, Van’da ise 12 sinema salonunun bulunduğu belirtildi.

Türkiye genelinde 2025 yılında 417’si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159’u yerli, 258’i yabancı film oldu. Aynı dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı 253 bin 364 olarak kaydedildi.

Van’da ise 2025 yılında 12 sinema salonunda toplam bin 587 koltuk bulunduğu belirtildi. Bu dönemde gösterilen toplam film sayısı 219 olurken, bunların 87’si yerli, 132’si yabancı film olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçtiğimiz sene sinema seyirci sayısı 27 milyon 657 bin 591 olurken, sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,0 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi olarak bildirildi.

Van’da sinema seyirci sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,5 azalarak 168 bin 447 oldu. Van’da gösterime giren film sayısı da 226’dan 219’a gerileyerek yüzde 3,1 azaldı. Toplam seyirci sayısı 2024 yılında 223 bin 246 iken, 2025 yılında 168 bin 447 olarak kaydedildi.

Van, 2025 yılında en fazla sinema seyircisine sahip iller arasında 26. sırada yer aldı. 2024 yılında ise Van 24. sıradaydı. Buna göre Van, bir önceki yıla kıyasla iki basamak geriledi.