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Şair-yazar Serdar Tuncer Van’da şiirli muhabbet söyleşisine katılacak. Söyleşi, 07 Şubat Çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleşecek ve tüm halka açık olacak.

Muradiye Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik kapsamında, "Yanlışın bizden olanın doğru, doğrunun bizden olmayana yanlış demediğimiz gün, güzel günler göreceğiz çocuklar" temasıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Şair-yazar Serdar Tuncer, katılımcılara doğru ve yanlış kavramlarını şiirlerle anlatarak, bir muhabbet ortamı oluşturacak.

Van Elit Düğün Salonu'nda düzenlenecek olan şiirli muhabbet söyleşisine, tüm vatandaşlar davet edildi.