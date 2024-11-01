Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı çalışan sayılarına ilişkin verileri yayımladı.

Genç nüfus sayısının ve işsizlik oranlarının en yüksek olduğu kentlerden biri olan Van’da, sigortalı çalışan sayısı da belli oldu.

Yayımlanan istatistiki verilere göre Türkiye geneli sosyal güvenlik kapsamında çalışan toplam kişi 24 milyon 978 bin 838 kişi olarak kayıtlara geçti.

SGK’nın paylaştığı istatistik portalına göre Van’da 4/a sosyal güvenlik kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 128 bin 568 oldu. Paylaşılan verilerde Van’da 4/b sosyal güvenlik kapsamında çalışan kişi sayısı 20 bin 655, 4/c sosyal güvenlik kapsamında çalışan kişi sayısı ise 51 bin 639 olarak bildirildi. Buna göre Van Geneli (4/a, 4/b, 4/c) sigortalı çalışan toplam kişi sayısı ise 200 bin 862 olarak açıklandı.

SGK verilerine göre İstanbul 5 milyon 903 bin 693 sigortalı çalışan sayısı ile ülkemizde ilk sırada yer alırken, Ardahan 21 bin 638 sigortalı çalışan sayısı ile en son sırada yer aldı.