Yağışlı geçen ilkbahar ayından sonra Van’da sıcaklıklar arttı. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Van’da vatandaşlar serinlemek için parklarda bulunan banklarda ve ağaç dallarının altında serinlemeye çalışıyor.

Termometrelerin öğle saatlerinde 28-30 dereceyi bulduğu Van’da sıcaklıklardan dolayı çoğu insan gündüz vakti dışarı çıkamazken, birçok insan da işlerini akşam saatlerine bırakmak zorunda kalıyor.

Bazı vatandaşlar da şehir merkezindeki parklarda dinlenip, serin buldukları yerlerde dinleniyor.

Uzmanlar, sıcak havalarda özellikle yaşlı, çocuk ve hamilelerin günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını, dışarıda çalışması gerekenlerin mümkün olduğunca güneş altında korunmaları gerektiğini ve sık sık sulu gıdalar tüketilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.