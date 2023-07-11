WanHaber – Fatma Öztürk

Türkiye’de sıcaklıklar artıyor. Meteorologlar 12 Temmuz sonrası için sıcak hava dalgasının beklendiğini belirtiyor.

Temmuz ayının gelmesi ile Van’da da bunaltıcı sıcaklıklar hissedilmeye başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Van’da bugün itibariyle sıcaklık değerleri 24 derece olarak ölçülse de, hafta sonuna kadar sıcaklıklar artış gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün beş günlük tahmini verilerine göre; Van’da hava sıcaklıkları Çarşamba günü 26 derece, Perşembe 28 derece, Cuma – Cumartesi ve Pazar günleri ise 29 derece olarak ölçülecek.

Van’da hissedilen hava sıcaklıkları artış gösterirken, vatandaşlar çareyi gölgelik alanlara sığınmakta buluyor.

12 – 18 Temmuz tarihleri arasındaki Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdun bazı kesimlerinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Hava durumunda yaşanan aşırı sıcaklıklara ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verdi.