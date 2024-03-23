Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 48 LC 199 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari kamyonet ile şehirlerarası minibüs ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tekstilken Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA