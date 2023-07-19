WanHaber – ÖZEL

Van’daki sıcaklıklar ve buharlaşmanın etkisi ile barajların doluluk oranı gün geçtikçe düşüyor. Son yıllarda kışların da kurak geçmesi ile beraber dolmayan barajlar sulama sorununu ciddi boyutlara taşıyor.

1991’de Devlet Su işleri (DSİ) tarafından sulama amacı ile Van’ın Muradiye ilçesinde yapılan Sarımehmet Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 12’lere kadar gerilediği ifade edildi.

17 bin 700 hektarlık bir alana sulama hizmeti sunan Sarımehmet Barajı’ndaki su seviyesinin düşük olması çiftçileri sulama sorunu ile karşı karşıya bırakıyor.

Van Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, Sarımehmet Barajı’nın doluluk oranı hakkında açıklamalarda bulundu.

“DOLULUK ORANI YÜZDE 12 SEVİYELERİNDE”

Sarımehmet Barajı’nın doluluk oranında düşüş yaşandığını belirten Van Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, “Sarımehmet Barajını, geçen ay sulama birliği başkanımız ile ziyaret ettiğimiz esnada, doluluk oranının yüzde 12’lerde olduğunu gördük.

Sulama konusunda sıkıntılıyız. Sarımehmet Barajı 30-40 köye yetecek miktarda su ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 186 kilometre mesafeden su geliyordu. Şu an baktığımız zaman sulama ihtiyacını büyük oranda karşılayan Sarımehmet Barajı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya” diye konuştu.

“SU KAYBIMIZ ÇOK”

Sarımehmet Barajı’nın onarılması gerektiğini de söyleyen Van Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, “Bu baraj çok eski bir baraj. Altından su sızıyor, yağışlar az geliyor. Baraja dolan su alttan sızıyor. Sarımehmet Barajı’nın acilen onarılması gerekiyor. Su seviyesi çok düşük seviyelere geriledi. Sulama kanallarının üstleri açık olduğu için köylere ulaşana kadar suyun yarısı da buharlaşmanın etkisi ile yok oluyor. Bakım ve onarımı iyi olmadığı için suyun çoğu gidiyor. Bu konuda su kaybımız çok” ifadelerini kullandı.

“BASINÇLI KAPALI SİSTEME GEÇMEMİZ GEREKİYOR”

Basınçlı kapalı sisteme geçilmesini öneren Özgökçe; “Yıllardan beridir söylüyorum; Bizim acilen basınçlı kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Yeni yapılan sulama kanallarının üstü kapalı. Hangi çiftçi ne kadar su kullanıyorsa ücretini öder, suyunu kullanır. Çiftçiyi zorlayan girdi masrafında ikinci sırada su geliyor. Gözlemlediğim kadarı ile çiftçilik işini yapanların bir kısmı bırakacak. Tarımı terk eden adam da bir daha geri gelmiyor. Sulama sorunu çözülmezse verim alamayan çiftçi ne yapacak? Ülkemizde en çok kuraklıktan etkilenen illerden biri de Van’dır…” diye kaydetti.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk