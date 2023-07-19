WanHaber / Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Van Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dış transfere etkili başlayan ve birçok oyuncuya imza attıran kırmızı siyahlı ekip, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Savunmaya yaptığı takviyelerle dikkatleri üstüne çeken Van Spor, bu kapsamda bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna kattı.

Van Spor, son olarak Karacabey Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Ahmet Eren’i renklerine bağladı.

Geçen sezon Karacabey Belediyespor forması ile 26 lig maçına çıkan Ahmet Eren, hücumda 1 gollük katkı sağladı.

Başarılı sol bek, kariyerinde çıktığı 175 maçta 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.