Küçükbaş hayvancılığın en yoğun yapıldığı illerden biri olan Van’da besiciler artık kışa hazırlık yapıyor. Hayvan yemi olarak kış ayında kullanılan samandaki fiyat artışları ise besiciyi kara kara düşündürüyor.

Hayvan besicisi çiftçi Mehmet Özgezer, bu sene yağışların istenilen düzeyde olmasına ve verimin fazla olmasına rağmen artan fiyatlar karşısında mali güçlerinin eridiğini belirterek, “Saman balyaları geçen sene de pahalıydı, bu sene yağışlar çok fazla olmasına ve verim fazla olmasına rağmen artan fiyatlar karşısında daha ne kadar ayakta durabiliriz bilemiyorum. Enflasyon günden güne artıyor bu sene güneş tarlalarımıza zarar vermedi fakat pahalılık cebimizi yaktı.” şeklinde konuştu.

Saman fiyatındaki büyük artışı değerlendiren çiftçi Mehmet Özgezer, şunları kaydetti:

“Bu pahalılık noktasında saman ticareti yapan kişileri de anlıyorum ekme-biçe işlemleri son derece yüksek maliyetlerle yapılıyor. Zarar hiçbir şekilde karşılanmıyor, olan hem besiciye, çiftçiye, köylüye oluyor. Bu artış devam ederse fiyatlar et, süt ve süt ürünlerine de yansıyacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene 150-200 lira civarı satışı yapılan Van Otlu Peyniri şu an neredeyse yüzde 50 daha pahalıya satılıyor, kışa doğru daha da artması bekleniyor. Enflasyon karşısında eriyoruz. Saman balyaları için bu sene düşünülen fiyat ise 40 ila 50 lira arası, durum böyle olursa üreticisi de besicisi de kapısına kilit vurup büyük şehirlerde fabrikalarda çalışmaya mahkum olacak.”