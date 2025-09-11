Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmada, ‘Parada Sahtecilik (TCK Madde - 197)' suçunun önlenmesi amacıyla bir araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen;

455 adet 100 ABD doları banknot, 6 adet 50 ABD doları banknot, 3 adet 50 euro banknot, 2 adet 20 euro banknot, 0,78 gram matamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.