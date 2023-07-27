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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2023 yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personellerine yönelik eğitim verildi.

“Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık Eğitimi” kapsamında ilk olarak teorik bilgiler verilen personellere daha sonra sahada uygulamalı olarak eğitim verildi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen eğitimlerde temel afet bilinci, yangın söndürücüleri ve hortumların kullanımı, afet ve acil durum triyajı hakkında bilgiler aktarıldı.

Daha sonra sahada yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Eğitim programına Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mehmet Aktaş da katıldı.