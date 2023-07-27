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Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırıyor. Yurdun pek çok noktasından sıcaklıklara ilişkin rekorlar gelirken bir ilçeye ise kavurucu sıcaklar adeta hiç uğramadı.

HAVA SICAKLIĞI 5.8 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Tokat’tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat’ın Artova ilçesi Türkiye’de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi. (İHA)