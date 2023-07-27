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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, beraberindeki birim müdürleri ile birlikte sağlık tesislerini ziyaret etmeyi ve yerinde incelemelerde bulunmayı sürdürüyor.

Her hafta rutin olarak söz konusu ziyaretleri gerçekleştiren Müdür Tosun, ihtiyaç ve talepleri de yerinde dinliyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve Hizmet Başkanları, son olarak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Acil Afet Durum Birimi ek binalarında incelemelerde bulundu. Burada personel ile sohbet eden Sağlık Müdürü Tosun ve beraberindekiler, ihtiyaçlara ilişkin istişarelerde bulundu.

DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE ZİYARET

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ile birlikte Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini de ziyaret etti. Başhekimliğe yeni atanan Dt. Mehmet Aktaş'ı tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Müdür Tosun, merkezin işleyişi ile ilgili de bilgi aldı.