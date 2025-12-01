Zorlu coğrafyada hastalara ulaşmak ve hayat kurtarmak için seferber olan ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı özel donanımlı araçlar ve hava destekli hizmetlerle engelleri aşıyor. Çelik ve kar paletli ambulanslarla güçlendirilen ekipler, karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere ve ulaşılması güç noktalara hızla erişebiliyor. Ekipler, bu yıl da muhtemel kalp krizi, doğum, ağır yaralanma ve benzeri vakalarda hem kara hem de hava yoluyla en hızlı müdahaleyi hedefleniyor. 112 ve UMKE ekipleri, kış boyunca 7 gün 24 saat esaslı görev yaparak, Van ve ilçelerinde vatandaşların yanında oluyor.

"Zor arazi şartlarında kar paletli ambulanslarımızı kullanıyoruz"

Konuya ilişkin konuşan 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Suat Ökten, kurum bünyesinde; 31 doktor, 323 paramedik, 255 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 90 şoför ve 79 farklı unvanda olmak üzere toplam 779 personelin görev aldığını belirtti. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Ambulans Başhekimliği olarak 53 ayrı noktada istasyonlarının bulunduğunu ifade eden Başhekim Ökten, "Hizmette kullandığımız 70 adet panelvan ambulansın 32'si 4x4 özelliklidir. Kış şartları nedeniyle özellikle ilçelerdeki ekiplerimiz 4x4 ambulansları daha yoğun şekilde kullanmaktadır.

Ayrıca; 3 adet çelik paletli Snowtrack, bir adet özel donanımlı obez ambulansı, 3 adet yataklı ambulans, 4 motosiklet ambulans ve 1 helikopter ambulansımız bulunmaktadır. Kış şartlarına uygun 8 adet paletli Pajero araçlarımız da mevcuttur. Çetin geçen ilçelerde ve zor arazi şartlarında özellikle kar paletli ambulanslarımızı kullanıyoruz. Bu araçlar, ulaşımı zor bölgelere hızlı ve güvenli şekilde ulaşmamıza imkan tanıyor. Kışın en zor noktalarında görev yapan ekiplerimiz her zaman 7/24 hazır durumdadır" dedi.

2025 yılının ilk 10 aylık verilerine göre toplam 78 bin 817 vakayı güvenle taşıdıklarını açıklayan Ökten, "Günlük vaka sayımız ise 260-270 bandındadır. Hizmetimizi 7/24 esaslı olarak sürdürüyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından 13 adet sıfır ambulans tahsis edilmiştir. Bunların 8'i 4x2, 5'i ise 4x4 özellikli ambulanslardır. Desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Muhammed Tosun'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.