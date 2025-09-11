Maraş Caddesi üzerinde refüjde bulunan çiçek ve fidanlara kasıtlı zarar veren şahıs, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis merkezine götürülen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Maraş Caddesi'nde refüjdeki ağaç ve çiçeklere kasıtlı olarak zarar veren şahıs, zabıta ekiplerimiz tarafından suçüstü yakalanmış, emniyet güçleri ile birlikte hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.